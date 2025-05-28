العثور على جثة شاب سقط بموتوسيكل داخل أرض زراعية بعد تعرضه لغيبوبة سكر

لقي شاب بمدينة السنطة في محافظة الغربية مصرعه إثر تعرضه لغيبوبة سكر مفاجئة أثناء قيادته دراجة نارية "موتوسيكل".

تم إخطار الجهات الأمنية بمحافظة الغربية التي انتقلت إلى موقع الحادث لمعاينة الجثة ورفع الآثار، ونقل الجثمان إلى مستشفى السنطة المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أكد التقرير الطبي الأولي أن الوفاة ناتجة عن غيبوبة سكر أدت إلى فقدانه التوازن والسقوط.

وكان الأهالي قد عثروا على عصر اليوم علي جثة “عصام سلطان حميده” من أبناء عزبة العماوي التابعة لقرية تاج العجم ملقاة بجوار أحد المجاري المائية في المنطقة الواقعة بين قرية المنشيه الجديدة وقرية السنطة البلد، وذلك بعد أن فقد السيطرة على المركبة وسقط بها في الأراضي الزراعية القريبة.

ووفقًا لشهود عيان، فإن الفقيد كان في طريقه إلى قضاء بعض الأمور وتم العثور عليه جثة هامدة بجانب دراجته النارية في المكان المذكور.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجارى العرض على النيابة لإستكمال باقي الإجراءات.

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