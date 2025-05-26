حبس وغرامة 100 ألف جنيه لسارقي التيار الكهربائي والمحضر باطل في هذه الحالة

سرقة التيار الكهربائي، ترصد فيتو حالات بطلان محضر سرقة التيار الكهربائي، وعقوبة سارقي التيار، في التقرير التالي:

أولا- حالات بطلان محضر سرقة التيار الكهربائي

- حينما لا يتم الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مرورًا عشوائيًا.

- أن لا يتم الضبط بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.

-عدم إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثيًا وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

- إذا لم يكون تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

-عدم تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.

- أن لا يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.

- أن لا يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها وإثبات الحالة الظاهریة للعداد.

ثانيا- عقوبة سرقة التيار الكهربائي

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء.

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

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