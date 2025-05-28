مقتل شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

قتل شخصين بطلقات نارية في مشاجرة بين عائلتين بقرية البلابيش قبلي بمركز دار السلام بسوهاج وتم نقل الجثتين إلى مستشفى دار السلام المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

مقتل شخصين بطلقات نارية بالبلابيش بسوهاج

كان اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من مركز شرطة دار السلام بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية البلابيش قبلي بمركز دار السلام بسبب خلافات سابقة بين الطرفين.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل جاد م. ج ٥٥ عامًا من عائلة المناصرة ومقتل محمود ا ه ٥٢ عامًا من عائلة الحمايدة بطلقات نارية وتم نقل الجثتين إلى مستشفى دار السلام المركزي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن المركزى إلى مكان المشاجرة للسيطرة على المشاجرة وضبط المتهمين وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

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