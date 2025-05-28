ضبط تشكيل نصب استولى على 7 ملايين جنيه بزعم توظيفها في المستلزمات الطبية بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في مجال المستلزمات الطبية في القليوبية.

وكان مركز شرطة طوخ قد تلقى عدة بلاغات من مواطنين مقيمين بدائرة المركز، يتهمون فيها شخصًا ونجليه – يقيمون جميعًا بذات العنوان – بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

ووفقًا لأقوال الضحايا، فقد أوهمهم المتهمون بقدرتهم على توظيف الأموال في مجال المستلزمات الطبية، مقابل أرباح شهرية مُتفق عليها، إلا أنهم لم يفوا بوعودهم، واستولوا على مبالغ مالية وصلت إلى 7 ملايين جنيه.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وتم ضبط المتهمين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.