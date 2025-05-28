الأربعاء 28 مايو 2025
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حوادث

القبض على دجال بالإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

ضبط المتهم
ضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته على العلاج الروحانى.

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وقيامه بممارسة أعمال الدجل والشعوذة مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته الأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل - هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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أعمال الدجل والشعوذة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإدارة العامة لحماية الآداب الاستيلاء على أموال الدجل والشعوذة الشرطة المتخصصة النصب والاحتيال على المواطنين النيابة العامة

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