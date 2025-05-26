الإثنين 26 مايو 2025
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حوادث

أسماء المصابين في حريق مصنع بالبدرشين

الحماية المدنية،
الحماية المدنية، فيتو

حصلت فيتو على أسماء العمال الذين أصيبوا في حريق شب داخل مصنع طوب بدائرة مركز البدرشين وهم؛ حاتم علي وأحمد خالد اللذان أصيبا بحروق نُقلا على إثرها لمستشفى الحوامدية.

وكانت قد تمكنت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب داخل مصنع طوب بدائرة مركز شرطة البدرشين وأسفرت عن إصابة اثنين من العمال، تم نقلهم للمستشفي.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه.

وكان رئيس مباحث مركز البدرشين قد تلقي بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بقرية الشوبك الغربي.

وتم الدفع بقوات الحماية المدنية التي سيطرت على الحريق وبالفحص تبين اشتعال النيران داخل مصنع طوب مما أسفر عن إصابة شخصين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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فيتو مركز البدرشين الحوامدية أمن الجيزة

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