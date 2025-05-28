أخبار الفن اليوم: إيمي سمير غانم وحسن الرداد يستقبلان مولودتهما الجديدة.. «الموسيقين» تحذر من التعامل مع مسلم.. و"المشروع x" يقترب من تحقيق 30 مليون جنيه

شهدت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم الأربعاء العديد من الأحداث والأخبار الجديدة نستعرض أبرزها خلال نشرة «فيتو» الفنية:

فاجأ الفنان أحمد سعد، جمهوره ومحبيه بإعلانه عن إزالته للوشم، المرسوم على ذراعه.

فيما نشر سعد فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور خلال إزالته الوشم من يديه، معلقًا: “ابتديت مرحلة إزالة التاتو، وشايف إن ده من أحسن القرارات اللي أخدتها”.

تحدث الفنان أحمد السقا عن علاقته بأم أبنائه “مها الصغير”، بعد إعلان انفصالهما، حيث أكد أنها سيدة فاضلة وتحظى باحترامه، وأنه ما زال على تواصل معها، لكونها أم أبنائه الثلاثة.

وأضاف السقا خلال لقائه بـ قمة الإعلام العربي في دبي، أنه يعيش حاليًا لأبنائه الثلاثة، ولا يفكر في الزواج بالوقت الحالي، خاصة أن أبناءه أصبحوا رجال.

رزق الثنائي الفني حسن الرداد وإيمي سمير غانم بطفلة جديدة، عقب إنجاب الأول «فادي».

وكشف حسن الرداد عن أول صورة لطفلته من الفنانة إيمي سمير غانم والتي أطلق عليها اسم والدته الراحلة فادية.

وصاحب الرداد الصورة بتعليق: “لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ”.

الحمد لله ربنا زقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد اللهم بارك لنا فيها ورزقها الصحة والعافية وأرزق الناس جميعا.

"المشروع x" يقترب من تحقيق 30 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينمات

اقترب فيلم المشروع x بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، من تحقيق 30 مليون جنيه إيرادات منذ انطلاق عرضه بدور العرض السينمائية المصرية، ليشعل مبكرا منافسة موسم أفلام عيد الأضحى المبارك 2025.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي

يستعد النجم تامر حسني، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية “لينا معاد” وذلك خلال موسم عيد الأضحى 2025 على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وقال الشاعر أحمد المالكي في تصريح خاص لفيتو، إنه يتعاون مع تامر حسني في ألبومه الجديد لينا معاد مؤكدا أنهما سيقدمان عملا فنيا مختلفا.

وأضاف أحمد المالكي أن أغنية تامر حسني التي يتعاون فيها معه من ألحان رامي جمال ومن توزيع أحمد عبد السلام.

كما أكد “المالكي” أيضا أنه يتعاون مع رامي جمال في أكثر من أغنية جديدة، في ألبوم “محستهاش” المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى، وذلك بعد طرح أغنية ولا بفتكرك مؤخرا والذي تعاون فيها الثنائي معا.

يفاضل الفنان محمد رمضان بين عملين ليستقر على أحدهم لتقديمه خلال سباق رمضان 2026، ولكن حتى الآن لم يستقر على أى منهم.

وعلمت "فيتو" من أحد المقربين من محمد رمضان أن العملين الذي يفاضل بينهم محمد رمضان الأول رومانسي، والثاني صعيدي ولكن حتى الآن لم يكن هناك قرار نهائي لأي من العملين.

تامر حسني يكشف حقيقة تقديم جزء رابع من فيلم "عمر وسلمى"

كشف النجم تامر حسني عن حقيقة تقديم جزء رابع من فيلم “عمر وسلمى”، والذي قدم منه ثلاث أجزاء منه مع الفنانة مى عز الدين، وقال تامر حسني في تصريحات له: “فكرة العمل موجودة ويطالبها العديد من الجمهور”.

وتابع: "إن قدمنا بجزء رابع من عمر وسلمي سوف نقوم بالعمل عليه بشكل كبير كي يخرج للجمهور بشكل مناسب".

تايلور سويفت أفضل مغنية ريفية في القرن الـ 21

تُوِّجت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، بلقب أفضل فنانة ريفية في القرن الحادي والعشرين، وفقًا لمجلة بيلبورد

تدرس شركة Shamrock Capital، بيع النسخ الأصلية للألبومات الستة الأولى للمغنية تايلور سويفت، مرة أخرى، مقابل مبلغ يتراوح بين 600 مليون دولار ومليار دولار.

توم كروز يوجه رسالة للجمهور بعد نجاح فيلم Mission: Impossible 8

أصدر الممثل الشهير توم كروز، رسالة شكر للجمهور بعد نجاح فيلمه الجديد Mission: Impossible - The Final Reckoning، في شباك التذاكر خلال أول أسبوع من عرضه حول العالم.

وحقق فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning، إيرادات تجاوزت 204 ملايين دولار عالميا.

وقال توم كروز في رسالة الشكر: "كانت عطلة نهاية الأسبوع تاريخية… والأهم من ذلك شكرًا للجمهور الذي نخدمه جميعًا ونحب ترفيهه".

كشفت الشاعرة منة عدلي القيعي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن معاناتها الصحية من نوبات اختناق خلال الأشهر الماضية.

وكتبت منة القيعي قائلة: “حكاية ماكنتش ناوية احكيها.. بس هحكيها.. من ٧ شهور واحنا لسه بنسخن عشان نحضر لشغل رمضان، حسيت بصعوبة في التنفس كانت بتزيد كل يوم إلى أن تحول الموضوع لنوبات اختناق تقريبا.. كانت بتتسبب في تسارع في ضربات القلب توصل لـ ١٨٠ أو ١٩٠ وأوقات كتير الموضوع كان بيطول كنت بحس إني مش هعديها”.

وأضافت: “بعد شهر واتنين من الفحوصات والتشخيصات المختلفة جالي نوبة من دول وأنا سايقة وتسببت في حادثة كانت صعبة شوية، راحت فيها عربيتي والحمد لله برضه نجوت منها بإصابات خفيفة وكنا بنحمد ربنا ألف حمد… بعدها الأمور تدهورت أكتر، والنوبات كانت بتوصل لمرتين و٣ و٥ في اليوم الواحد، فيه أيام كنت بوقف عربيات ناس ماعرفهاش في الشارع واقولهم خليكوا معايا من الخوف”.

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