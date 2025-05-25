"Mission: Impossible – The Final Reckoning" يحقق 24.8 مليون دولار في يومه الأول

حقق فيلم "Mission: Impossible – The Final Reckoning"، إيرادات بلغت 24.8 مليون دولار في يوم افتتاحه المحلي الأول بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو أعلى افتتاح يومي في تاريخ السلسلة حتى الآن.

توم كروز: فقدت الرؤية خلال مشهد الماء

وكشف الممثل الشهير توم كروز، أنه لم يستطع الرؤية خلال تصوير المشاهد التي صورت أسفل مياه البحر، في فيلم Mission: Impossible - The Final Reckoning بسبب الإضاءة الشديدة.

وقال توم كروز، في حوار لمجلة فاريتي: "في كثير من الأحيان لا أستطيع الرؤية بسبب انعكاس الضوء، لذلك كنت أذهب إلى موقع التصوير دون وعي تقريبًا، وأقضي وقتًا طويلًا في الموقع أحاول فهم [الحركة] أثناء تصوير اللقطات.. ثم أثناء التصوير، أواجه صعوبة.. بالإضافة إلى ذلك، يزداد وزن البدلة عند البلل بحوالي 125 رطلًا، لذا فإن التدريبات والأمور التي عليّ القيام بها تتطلب سنوات من الاستعداد والتطوير".

وشارك الممثل توم كروز، مع جمهوره، صورة لتدريباته تحت الماء استعدادًا لتصوير أحد المشاهد الخطرة، في فيلم Mission: Impossible 8.

وعلق توم على الصورة التي نشرها على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "التدريب والإعداد الذي نضعه في هذا الفيلم، هو تتويج لكل شيء قبله، من الأعماق إلى السماء لا يمكنني الانتظار لمشاركة المزيد معكم".

وكشفت تقارير صحفية أن ميزانية إنتاج فيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، تجاوزت 400 مليون دولار، وهو ما يعد رقما ضخما جدًّا في هوليوود.

وذكر عدد من التقارير أنه بسبب تلك الميزانية الضخمة لفيلم MISSION IMPOSSIBLE 8، فإن شركة باراماونت، ترغب في تسويق الفيلم، على اعتبار أنه الجزء الأخير من سلسلة الأفلام الشهيرة، لتعزيز اهتمام الجمهور وزيادة الإيرادات لتعويض تكاليف الإنتاج الضخمة.

نهاية سلسلة MISSION IMPOSSIBLE

وكشف المخرج والكاتب كريستوفر ماكواري، حقيقة الأخبار التي نشرت مؤخرًا، حول نهاية سلسلة أفلام Mission Impossible الشهيرة، بعد عرض الجزء السابع منها في صالات السينما.

وأوضح ماكواري، في تصريحات صحفية جديدة، أن الجزء القادم من سلسلة أفلام Mission Impossible، وهو فيلم Dead Reckoning، Part Two لن يكون الأخير، وأن هناك أفلاما وأجزاء أخرى من سلسلة أفلام Mission Impossible، سيتم صنعها.

وذكر مخرج سلسلة أفلام Mission Impossible، أنه لا يرى نهاية من الأساس، لسلسلة أفلام توم كروز الشهيرة، ما دامت تصنع النجاح والإيرادات الضخمة، علاوة على إعجاب الجمهور بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.