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ثقافة وفنون

تامر حسني: سعيد بردود الأفعال بعد انطلاق عرض "ريستارت"

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

عبر الفنان تامر حسني عن سعادته بردود الأفعال حول فيلمه الجديد "ريستارت"، بعد انطلاق عرضه بالأمس.

وكتب تامر حسني في تدوينة له عبر حسابه على موقع إكس: الحمدلله مبسوط أوي بردود أفعال الناس أمس في افتتاح ريستارت في مصر بمسرح مدينة الإنتاج الإعلامي، وإن شاء الله غدًا يوم ٢٧ افتتاح فيلم ريستارت في المملكة العربية السعودية، بحضور أسرة الفيلم في سينما ڤوكس روشان الرياض الساعة ٧ مساءً إن شاء الله موعد إصدار الفيلم هيبقى يوم ٢٩ القادم.. يارب الفيلم يعجبكم.

 

أبطال فيلم ريستارت

يشارك في بطولة "ريستارت" إلى جانب تامر حسني، كوكبة من النجوم أبرزهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر طرحه في جميع دور العرض السينمائية يوم 29 مايو.

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فيلم ريستارت تامر حسني الفنان تامر حسني أبطال فيلم ريستارت

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