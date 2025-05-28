الأربعاء 28 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أحمد السقا: أعيش بعد انفصالي لأبنائي الثلاثة ولا أفكر في الزواج حاليا

السقا
السقا

تحدث الفنان أحمد السقا عن علاقته بأم أبنائه “مها الصغير”، بعد إعلان انفصالهما، حيث أكد أنها سيدة فاضلة وتحظى باحترامه، وأنه ما زال على تواصل معها، لكونها أم أبنائه الثلاثة.

وأضاف السقا خلال لقائه بـ قمة الإعلام العربي في دبي، أنه يعيش حاليًا لأبنائه الثلاثة، ولا يفكر في الزواج بالوقت الحالي، خاصة أن أبناءه أصبحوا رجال.

 

الفنان أحمد السقا

أعلن الفنان أحمد السقا انفصاله رسميًّا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وذلك من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وقال السقا خلال المنشور: “الناس اللي بتسأل..  أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

يذكر أن الفنان أحمد السقا قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة 2” مع الفنان طارق لطفي وفيفي عبده وباسم سمرة وإخراج أحمد خالد موسى.

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