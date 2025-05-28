نوبات اختناق وحادث سير، منة القيعي تكشف كواليس وعكة صحية تعرضت لها

كشفت الشاعرة منة عدلي القيعي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن معاناتها الصحية من نوبات اختناق خلال الأشهر الماضية.

منة عدلي القيعي

وكتبت منة القيعي قائلة: “حكاية ماكنتش ناوية احكيها.. بس هحكيها.. من ٧ شهور واحنا لسه بنسخن عشان نحضر لشغل رمضان، حسيت بصعوبة في التنفس كانت بتزيد كل يوم إلى أن تحول الموضوع لنوبات اختناق تقريبا.. كانت بتتسبب في تسارع في ضربات القلب توصل لـ ١٨٠ أو ١٩٠ وأوقات كتير الموضوع كان بيطول كنت بحس إني مش هعديها”.

وأضافت: “بعد شهر واتنين من الفحوصات والتشخيصات المختلفة جالي نوبة من دول وأنا سايقة وتسببت في حادثة كانت صعبة شوية، راحت فيها عربيتي والحمد لله برضه نجوت منها بإصابات خفيفة وكنا بنحمد ربنا ألف حمد… بعدها الأمور تدهورت أكتر، والنوبات كانت بتوصل لمرتين و٣ و٥ في اليوم الواحد، فيه أيام كنت بوقف عربيات ناس ماعرفهاش في الشارع واقولهم خليكوا معايا من الخوف”.

وتابعت: “ابتديت رحلة علاج طبيعي للتنفس وكنت حرفيا بتعلم إزاي اتنفس من الأول، واليوم اللي كنت بتنفس فيه صح لدقيقة متواصل كنت بعيط من الفرحة.. ويوم بيعدي ويوم أحس أنه مابيعديش لحد ما وصلنا لهنا”.

وأردفت قائلة:"الـ ٧ شهور دول هما اللي ربنا كرمني فيهم بالأغاني دي… صاحبي يا صاحبي وكل سنة وتقابل حبيب وإلى آخره من الشغل اللي اتعرض في رمضان 25، أغاني منهم اللي اتكتبت وأنا في مستشفي واللي اتكتبت وأنا على جهاز تنفس واللي اتكتبت وأنا بعيط … فيه ايام من الإحباط كنت بفكر أبطل أحاول أخف، بس عمري ما فكرت أبطل كتابة، وكنت بدعي ربنا يكرمني ويجازيني وكنت بكلمه وأقوله يارب وقفني ووقفني على رجلي تاني".

واختتمت منة عدلي القيعي قائلة:"اللهم لك ألف حمد وشكر 7 جوايز حصيلة 7 شهور مروا بكرم الله ولطفه… (فيه جايزتين مش معايا).. شكرا لأهلي وعيلتي وجوزي وصحابي والناس اللي اشتغلت معاهم كلهم…طلعت عنيكوا وقلقتكوا وعملتلكوا إزعاج واستحملتوني… شكرا من كل قلبي".

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