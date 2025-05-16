الجمعة 16 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صاحبة "الغزالة رايقة"، منة عدلي القيعي تحتفل بعقد قرانها على الفنان يوسف حشيش (صور)

منة عدلي القيعي تحتفل
منة عدلي القيعي تحتفل بعقد قرانها على يوسف حشيش، فيتو

بفستان بـ"بنفسجي فاتح" وشعر "كيرلي"، احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي والفنان يوسف حشيش بعقد قرانهما مساء الجمعة، 19 أكتوبر 2024 بحضور نجوم الفن.

وشاركت منة القيعي متابعيها عبر "ستوري" صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا من حفل عقد القران.

وحرص عدد من النجوم على حضور الحفل ومشاركتها فرحتها منهم "هشام ماجد وزوجته، يوسف الشريف، شيكو، أكرم حسني، دياب، كارمن سليمان، ساندي، وغيرهم من النجوم.

أطلت منة عدلي القيعي بفستان باللون البنفسجي الفاتح، وصففت شعرها على طريقة الكيرلي.

وكانت منة عدلي القيعي أعلنت خطبتها في منتصف سبتمبر الماضي، ونشرت صورا من قراءة الفاتحة.

وكتبت منة عدلي القيعي تعليقا على الصور: "وطنط تبقى حماتي" وهي من كلمات مهرجان "إخواتي".

وحققت منة عدلي القيعي حققت في السنوات الأخيرة نجاحا كبيرا بأغنيات كتبتها منها "الغزالة رايقة" و"اليوم الحلو" و"قلبي يا محتاس" وسيرينا يا دنيا" وغيرها من الأغنيات.

كما شارك الفنان يوسف حشيش في مسلسل "الحشاشين" و"صلة رحم" في رمضان 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشاعرة منة عدلي القيعي الفنان يوسف حشيش مسلسل الحشاشين مهرجان أخواتي الغزالة رايقة

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني 2025

بعد إيداع ابن الفنان بدار رعاية، أول تعليق من والد ضحية الاعتداء من نجل محمد رمضان

انفجار شمسي قوي يضرب الأرض اليوم وخبير يكشف حجم الضرر المتوقع ويحذر هؤلاء

بحسب نص القانون، ماذا يعني الحكم بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في دار رعاية؟

توقعات صادمة لخبير قانوني عن مدة بقاء نجل محمد رمضان في دار الرعاية

محكمة الطفل تقرر إيداع نجل محمد رمضان بدار رعاية بعد تعديه على طفل في نادٍ بأكتوبر

خبير لوائح: احتمالات بإلغاء قرار لجنة التظلمات الصادر اليوم من المحكمة الرياضية الدولية

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد قرار لجنة التظلمات

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من صفعة إلى دار الرعاية.. محطات في قضية اتهام نجل محمد رمضان بالتعدي على طفل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 16 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية