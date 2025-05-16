صاحبة "الغزالة رايقة"، منة عدلي القيعي تحتفل بعقد قرانها على الفنان يوسف حشيش (صور)

بفستان بـ"بنفسجي فاتح" وشعر "كيرلي"، احتفلت الشاعرة منة عدلي القيعي والفنان يوسف حشيش بعقد قرانهما مساء الجمعة، 19 أكتوبر 2024 بحضور نجوم الفن.

وشاركت منة القيعي متابعيها عبر "ستوري" صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورًا من حفل عقد القران.

وحرص عدد من النجوم على حضور الحفل ومشاركتها فرحتها منهم "هشام ماجد وزوجته، يوسف الشريف، شيكو، أكرم حسني، دياب، كارمن سليمان، ساندي، وغيرهم من النجوم.

أطلت منة عدلي القيعي بفستان باللون البنفسجي الفاتح، وصففت شعرها على طريقة الكيرلي.

وكانت منة عدلي القيعي أعلنت خطبتها في منتصف سبتمبر الماضي، ونشرت صورا من قراءة الفاتحة.

وكتبت منة عدلي القيعي تعليقا على الصور: "وطنط تبقى حماتي" وهي من كلمات مهرجان "إخواتي".

وحققت منة عدلي القيعي حققت في السنوات الأخيرة نجاحا كبيرا بأغنيات كتبتها منها "الغزالة رايقة" و"اليوم الحلو" و"قلبي يا محتاس" وسيرينا يا دنيا" وغيرها من الأغنيات.

كما شارك الفنان يوسف حشيش في مسلسل "الحشاشين" و"صلة رحم" في رمضان 2024.

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