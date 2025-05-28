محمد رمضان يفاضل بين عملين للمشاركة في موسم رمضان 2026

يفاضل الفنان محمد رمضان بين عملين ليستقر على أحدهم لتقديمه خلال سباق رمضان 2026، ولكن حتى الآن لم يستقر على أى منهم.

مسلسل محمد رمضان الجديد

وعلمت "فيتو" من أحد المقربين من محمد رمضان أن العملين الذي يفاضل بينهم محمد رمضان الأول رومانسي، والثاني صعيدي ولكن حتى الآن لم يكن هناك قرار نهائي لأي من العملين.

دراما رمضان 2026

وكان قد أعلن الفنان محمد رمضان خوضه موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل جديد، وذلك بعد غيابه عن شاشة رمضان لموسمين متتاليين، منذ تقديمه مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2023.

محمد رمضان ينفذ حكمًا قضائيا

وكان محمد رمضان قد كشف في وقت سابق تنفيذه حكمًا قضائيًّا نهائيًّا يُلزمه بسداد مبلغ مالي ضخم لمصلحة شبكة قنوات MBC، في إطار نزاع قضائي استمر سنوات.

وقال رمضان عبر حسابه على "إنستجرام" و"فيس بوك"، إنه سدَّد 26 مليون جنيه لمصلحة القناة، إضافة إلى 9 ملايين جنيه كرسوم قضائية.

وأضاف رمضان في منشوره: تم تنفيذ حكم القضاء المصري النهارده بسدادي 26 مليون جنيه إلى MBC، و9 ملايين جنيه رسوم قضائية، مستغربًا غياب التغطية الإعلامية لهذا الحدث، وتساءل: ليه مفيش خبر واحد نزل في المواقع العامة والخاصة والحكومية؟ هل لأن ده خبر إيجابي؟.

وأوضح أن الشبكة لم تطالبه مباشرة بالسداد، وإنما فوجئ بالحكم، مضيفًا: الحمد لله رقبتنا سدادة.

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