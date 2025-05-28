أحمد المالكي يتعاون مع تامر حسني في ألبومه الجديد، ويكشف لـ«فيتو» مفاجأة عن رامي جمال

يستعد النجم تامر حسني، لطرح أحدث ألبوماته الغنائية “لينا معاد” وذلك خلال موسم عيد الأضحى 2025 على منصات الموسيقى وموقع يوتيوب.

وقال الشاعر أحمد المالكي في تصريح خاص لفيتو، إنه يتعاون مع تامر حسني في ألبومه الجديد لينا معاد مؤكدا أنهما سيقدمان عملا فنيا مختلفا.

وأضاف أحمد المالكي أن أغنية تامر حسني التي يتعاون فيها معه من ألحان رامي جمال ومن توزيع أحمد عبد السلام.

كما أكد “المالكي” أيضا أنه يتعاون مع رامي جمال في أكثر من أغنية جديدة، في ألبوم “محستهاش” المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى، وذلك بعد طرح أغنية ولا بفتكرك مؤخرا والذي تعاون فيها الثنائي معا.

ألبوم تامر حسني الجديد

ويتضمن ألبوم تامر حسني، أعمالا موسيقية متعددة، حيث أنه طرحً مؤخرًا أغنية ملكة جمال الكون مع المطرب الشامي وغنى باللهجة السورية.

فيلم ريستارت

ومن ناحية أخرى، احتفل تامر حسني مؤخرا بالعرض الخاص لفيلمه الجديد ريستارت في أحد الفنادق الكبري.

وكان الفنان تامر حسني عبر عن سعادته بردود الأفعال حول فيلمه الجديد "ريستارت"، وكتب في تدوينة له عبر حسابه على موقع إكس: الحمدلله مبسوط أوي بردود أفعال الناس أمس في افتتاح ريستارت في مصر بمسرح مدينة الإنتاج الإعلامي، وإن شاء الله غدًا يوم ٢٧ افتتاح فيلم ريستارت في المملكة العربية السعودية، بحضور أسرة الفيلم في سينما ڤوكس روشان الرياض الساعة ٧ مساءً إن شاء الله موعد إصدار الفيلم هيبقى يوم ٢٩ القادم.. يارب الفيلم يعجبكم.

أبطال فيلم ريستارت

ويشارك في بطولة "ريستارت" إلى جانب تامر حسني، كوكبة من النجوم أبرزهم: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، رانيا منصور، توانا الجوهري، ميمي جمال، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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