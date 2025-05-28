الأربعاء 28 مايو 2025
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ثقافة وفنون

أول صور للفنان أحمد سعد أثناء إزالة الوشم من جسمه

أحمد سعد
أحمد سعد

فاجأ الفنان أحمد سعد، جمهوره ومحبيه بإعلانه عن إزالته للوشم، المرسوم على ذراعه.

الفنان أحمد سعد يزيل الوشم من جسمه

فيما نشر سعد فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور خلال إزالته الوشم من يديه، معلقًا: “ابتديت مرحلة إزالة التاتو، وشايف إن ده من أحسن القرارات اللي أخدتها”.

 

علي الجانب الآخر، وجه الفنان أحمد سعد رسالة لجمهوره خلال حفله بأستراليا، حيث رفع علم مصر معبرًا عن فخره بجنسيته المصرية والشعب المصري، وجاء ذلك بحضور السفير المصري والفنان هاني رمزي.

وقال أحمد سعد خلال حفله في أستراليا: إحنا كمصريين لازم نحيّي كل البلاد العربية الموجودة في الحفلة الأول وبعدين إحنا آخر ناس لأن هما حبايبنا، لو مش موجودين باسم مصر فهي جوا قلبنا.

وكان وقع الفنان أحمد سعد، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، وأعرب سعد عن سعادته البالغة بالتعاون مع أكبر شركات الوطن العربي الذي يقدر شغلها مع كبار النجوم، مضيفا أنه واثق أن تلك الشراكة سوف تثمر عن أغاني مفاجئة لجمهوره في مصر والوطن العربي، الذي يحرص على تقديم كل ما هو جديد لهم باعتبارهم الداعمين له في مشواره الغنائي.

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