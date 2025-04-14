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ثقافة وفنون

تايلور سويفت تتعاون مع الموسيقي إريك أرفيندر في ألبومها الجديد

تايلور وأريك، فيتو
تايلور وأريك، فيتو

 ذكرت شركة يونيفرسال ميوزيك السويدية، أن المغنية الأمريكية تايلور سويفت، تتعاون حاليا، مع الموسيقي الشهير، وقائد الأوركسترا إريك أرفيندر، في ألبومها الجديد، المقرر طرحه خلال الأسابيع القادمة.

 

اشتعال الحرب بين تايلور سويفت وكانييه ويست

 في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن تايلور سويفت اتخذت خطوات قانونية، لمقاضاة مغني الراب ورجل الأعمال كانييه ويست، بتهمة التشهير.

وتهدف تايلور سويفت، في الأسابيع المقبلة، إلي الحصول علي أمر قضائي يجبر كانييه ويست، على التوقف عن التحديث عنها، وذلك بعد هجومه الفاحش عليها، في مواقع التواصل الاجتماعي.

 

اتهم كانييه ويست أيضًا كلا من جاستن بيبر، وهاري ستايلز، بالتورط في ادعاءات جنسية صريحة ضد تايلور سويفت. 

وفي محاولةٍ لتشويه سمعة صاحبة أغنية "قصة حب"، اتهم  كانييه ويست، تايلور سويفت بإقامة علاقة جنسية مع كلا من بيبر، وستايلز، في الوقت نفسه، ودون أن يدعم ادعاءاته بأي دليل.

 

تايلور سويفت أفضل فنانة في القرن الحادي والعشرين

 وأعلن موقع بيلبورد، بشكل رسمي عن حصول المغنية الأمريكية، تايلور سويفت، على المرتبة الأولى في قائمة أفضل فناني القرن الـ٢١.

فيما جاء المغني الكندي دريك، في المركز الثاني، تلاه ريهانا، بينما احتل بوست مالون المركز الرابع، ليأتي خلفه، مغني الراب ايمينيم.

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