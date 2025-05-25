المعمل الجنائي يفحص حريق مخزن أدوات منزلية في أبو النمرس والتحريات تكشف السبب

يواصل فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة رفع آثار حادث حريق نشب داخل مخزن أدوات منزلية بمنطقة أبو النمرس للوقوف على أسبابه عقب انتهاء الحماية المدنية من عمليات التبريد التي تقوم بها فور نجاحها في إخماد الحريق.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي داخل المخزن تسبب في اشتعال النيران وامتدادها للادوات بلاستيكية توجد بالمحل.

تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن أدوات منزلية، بمنطقة أبو النمرس التابعة لمحافظة الجيزة.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وفرض كردون أمني لمنع امتداد النيران، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق سوبر ماركت بمدينة نصر

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغًا من الأهالى باندلاع حريق داخل سوبر ماركت بأحد العقارات فى شارع حسين عبد القادر المتفرع من شارع حسن المأمون بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمنع امتداده للمجاورات ومحاولة السيطرة عليه.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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