مصرع شخص في حريق شقة سكنية ببنها

لقي شخص مصرعه إثر اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق السابع في عقار مكون من 13 طابقًا بمنطقة كفر الجزار بمدينة بنها.

بلاغ بنشوب حريق في شقة سكنية ببنها

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا بنشوب بلاغا بوجود حريق بشقة بمنطقة كفر الجزار بنها، دفعت قوات الحماية المدنية بثلاث سيارات إطفاء فور تلقيها بلاغًا باندلاع الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى باقي العقار.

أوضحت المعاينة وجود جثة في مكان الحريق تم نقلها لمستشفى بنها فيما لم يسفر الحريق عن وجود مصابين تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

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