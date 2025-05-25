السيطرة على حريق التهم "كشك" في حلوان والأمن يحقق في تراخيصه

كشفت التحريات الأولية لحريق شب من أحد الأكشاك في منطقة كفر العلو بحي حلوان، بسبب ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية داخل الكشك نتج عنها اشتعال الحريق الذي التهم كافة محتويات الكشك وتمكنت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة من السيطرة عليه دون وجود أي إصابات.



ونجحت القوات في محاصرة الحريق والسيطرة عليه في وقت قياسي، قبل امتداده إلى المنازل والمحال التجارية المجاورة، وسط تواجد أمني مكثف لضمان سلامة المواطنين.

وتواصل رجال البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات عن الواقعة لكشف ملابساتها وتشكيل لجنة من محافظة القاهرة حول تراخيص الكشك، ومدى توافر شروط السلامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.