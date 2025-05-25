الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

السيطرة على حريق التهم "كشك" في حلوان والأمن يحقق في تراخيصه

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق كشك بحلوان، فيتو

كشفت التحريات الأولية لحريق شب من أحد الأكشاك في منطقة كفر العلو بحي حلوان، بسبب ماس كهربائي بأحد الوصلات الكهربائية داخل الكشك نتج عنها اشتعال الحريق الذي التهم كافة محتويات الكشك وتمكنت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة من السيطرة عليه دون وجود أي إصابات.


ونجحت القوات في محاصرة الحريق والسيطرة عليه في وقت قياسي، قبل امتداده إلى المنازل والمحال التجارية المجاورة، وسط تواجد أمني مكثف لضمان سلامة المواطنين.

وتواصل رجال البحث الجنائي جمع المعلومات والتحريات عن الواقعة لكشف ملابساتها وتشكيل لجنة من محافظة القاهرة حول تراخيص الكشك، ومدى توافر شروط السلامة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية 
 

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كفر العلو ماس كهربائي بمديرية امن القاهرة

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