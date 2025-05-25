الأحد 25 مايو 2025
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محافظات

الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق بحديقة الأمل بالمحلة (صور)

الحماية المدنية تنجح
الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق حديقة الأمل بالمحلة

نجحت قوات الحماية المدنية، مساء اليوم، في السيطرة الكاملة على حريق اندلع بحديقة الأمل الواقعة في منطقة الشعبية بمدينة المحلة الكبري في محافظة الغربية، دون تسجيل خسائر بشرية.

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تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بحديقة الأمل بمدينة المحلة الكبرى.

وعلي الفور سارعت وحدات الإطفاء إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، وتمكنت من احتواء النيران خلال وقت قياسي، رغم سرعة انتشارها نتيجة الرياح ووجود نباتات جافة داخل الحديقة.

وأفادت مصادر من الحماية المدنية أن الحريق خلّف أضرارًا مادية محدودة شملت بعض الأشجار والنباتات، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقًا لتحديد أسباب اندلاع الحريق، وسط ترجيحات أولية تشير إلى احتمالية الإهمال أو مصدر حراري خارجي.

ودعت الحماية المدنية المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وعدم إشعال النيران أو رمي أعقاب السجائر في المناطق الخضراء.
 

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