اندلاع حريق في حشائش بجوار شريط السكة الحديد ببني سويف

شهدت مدينة ببا، جنوب محافظة بني سويف، مساء اليوم الأحد، اندلاع حريق محدود في كميات كبيرة من حشائش الحلفا الجافة المتراكمة بجوار شريط السكك الحديدية، أمام المدخل الرئيسي للمدينة.

بلاغ حريق بمركز ببا ببني سويف

وتلقت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا يفيد باشتعال النيران في الحشائش قرب مسار القطارات، وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إطفاء إلى موقع الحادث، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة أو التأثير على حركة القطارات.

وأكد شهود عيان أن النيران اشتعلت بسرعة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الحشائش، مما ساعد على سرعة انتشار ألسنة اللهب، فيما لم يسفر الحريق عن أي خسائر بشرية أو مادية تذكر.

تكثيف الجهود لكشف أسباب إندلاع النيران

وتُجري الأجهزة الأمنية والمعنية ببني سويف تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

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