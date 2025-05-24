حريق هائل بعقار في الدرب الأحمر ووقوع مصابين

نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت حريق هائل داخل منزل في شارع متفرع من شارع سوق السلاح بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، وتم الدفع بـ8 سيارات إطفاء وسيارات إسعاف تحسبًا من وقوع مصابين.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل أحد المنازل بمنطقة الدرب الأحمر التابعة لمحافظة القاهرة.

وبالانتقال إلى الموقع، تبين أن الانفجار تسبب في وقوع مصابين نتيجة اشتعال النيران بشكل كبير داخل العقار.

ويواصل رجال المباحث فرص كردون أمني لمحاصرة الحريق وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة لتحديد أسباب الحريق والوقوف على أسباب الحريق وتحرر محضر بالواقعة.

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