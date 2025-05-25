المعمل الجنائي يفحص مسرح العثور على جثة حفيد نوال الدجوي في أكتوبر

تواصل اجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات واقعة العثور علي جثة جثمان ” حفيد نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، متوفى داخل فيلته بالحي الراقي بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

وقد تم تشكيل فريق بحث يعمل علي جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات لكشف ملابسات الحادث، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وأيضا مناقشة الجيران، والاستماع إلى أفراد الأسرة وأصدقاء المتوفي، للوقوف على الملابسات النفسية والاجتماعية المحيطة به.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن الجثمان لا يحمل إصابات ظاهرة أو طعنات، ومن المرجح أن يكون المتوفي انتحر، حيث لم يُعثر على آثار عنف تشير إلى اقتحام الفيلا أو سرقة محتوياتها،

وكانت قد عثرت أجهزة الأمن في الجيزة، اليوم الأحد، على جثمان حفيد الدكتورة نوال الدجوي، وسط ظروف غامضة.

وتلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بلاغا من أسرة المجني عليه يفيد بانقطاع الاتصال به منذ يوم، مما دفعهم للتوجه إلى محل إقامته، وعقب فتح باب الفيلا، عُثر على الجثمان ممددًا داخل غرفة النوم.

وتم الدفع بفريق من المعمل الجنائي، لفحص مسرح الواقعة، وتم فرض طوق أمني حول محل الحادث، ورفع البصمات والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، لتفريغها.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة بدقة، وطلبت تحريات المباحث حول علاقاته وخط سيره خلال الأيام الماضية.

وكانت جدة المتوفى اتهمته بسرقة 50 مليون جنيه و15 كيلو ذهب و350 ألف دولار من شقتها الأسبوع الماضي

وتصاعدت الخلافات داخل عائلة الدكتورة نوال الدجوي، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم والآداب، إلى حد الاتهامات المتبادلة بسرقة أموال ومشغولات ذهبية، وسط أجواء مشحونة وأزمات قانونية لم تنتهِ بعد.



وحرر محامي حفيدة الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم والآداب، محضرًا جديدًا في قسم شرطة أكتوبر أول، يتهم فيه زوج حفيدتها، إنجي منصور، بالتعاون مع زوجته وشقيقتها في سرقة أموالها واتهام موكليه.



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