السبت 24 مايو 2025
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حوادث

مشاجرة وتدخل أمني خلال حفل تامر حسني ونجم الجيل لجمهوره: خدوا بالكم وأنتو خارجين

تامر حسني،فيتو
تامر حسني،فيتو

وقعت مشاجرة أمام أحد الكمبوندات الشهيرة بطريق مصر السويس، خلال حفل غنائي أحياه الفنان تامر حسني، أسفرت عن إصابة شخص تم نقله إلى المستشفى، وضبط عدد من الأشخاص من طرفي المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال  الفنان تامر حسني لجمهور في نهاية الحفل:" خلوا بالكم وأنتو خارجين".

ويواصل رجال  البحث الجنائي في سماع أقوال الشهود وتحليل كاميرات المراقبة المتوفرة في محيط الواقعة، وذلك لكشف ملابسات المشاجرة.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب مشاجرة أثناء حفل تامر حسني أمام كمبوند شهير بطريق مصر السويس.

بالانتقال إلى موقع الحادث، تبين إصابة أحد الأشخاص خلال المشاجرة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بطريق مصر السويس الفنان تامر حسني 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 قسم شرطة مدينة نصر

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