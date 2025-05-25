الأحد 25 مايو 2025
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محافظات

محافظ أسيوط يتابع جهود السيطرة على حريق بحظائر مواشي بأبوتيج

محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، من داخل مركز السيطرة الرئيسي التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الجهود المبذولة لإخماد حريق اندلع في عدد من حظائر المواشي المجاورة لكوبري بدران بمركز أبوتيج، وذلك من خلال تقنية البث المباشر التي تتيح رصد الأحداث لحظة بلحظة.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، ومسئولي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة

 

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق السكنية المجاورة، وقد أسفر الحريق، عن وفاة أحد المواطنين، بالإضافة إلى نفوق عدد كبير من رؤوس الماشية.

 

ووجه محافظ أسيوط، بإخطار مديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الطب البيطري، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث وسرعة حصر الخسائر، مع صرف تعويضات عاجلة للأسر المتضررة.

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وأكد اللواء هشام أبو النصر أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط في حالة تأهب دائم للتعامل مع مثل هذه الحوادث الطارئة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة في تواصل دائم مع جميع المراكز والمدن والأحياء، والمتابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان التعامل السريع مع أي مستجدات، مشددًا على أن الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم يأتي على رأس أولويات الدولة.

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