الأمن يحل لغز العثور على جثة شخص ملقاة برشاح الحصافة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من حل لغز العثور على جثة شخص ملقاة برشاح قرية الحصافة، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة الـقليوبية.

كان اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بـ القليوبية، تلقى إخطارًا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر يفيد فيه بورود بلاغ من الأهالى بظهور جثة شخص على سطح المياه برشاح قرية الحصافة.

وانتقل علي الفور المقدم محمود إسماعيل ومعاونيه لمكان الواقعة، وبالفحص والمناظرة، تبين أن الجثه لشخص بالعقد الخامس، ووجد برأسه جرح نافذ، ولم يتعرف عليه أحد من أهالى قرية الحصافة، وتم نقل الجثة لمستشفى شبين القناطر العام.

وتبين من خلال التحريات بقيادة المقدم محمود إسماعيل، أن الجثة للمدعو "ياسر. م. ي" 48 سنة سائق توك توك ومقيم كفر الدير شبين القناطر، وأن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ع. ي" 28 سنة عاطل ومقيم بكفر الدير.

ضبط المتهم بقتل سائق لسرقة توك توك بالقليوبية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز بالقليوبية، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بما أسفرت عنه التحريات، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، بعد استدراجه للمجني عليه والاعتداء عليه بـالضرب بـ"حجر" على رأسه، وقام بعدها بإلقاء جثته بالرشاح للتخلص من جريمته، وكان ذلك بغرض سرقة مركبته "التوك توك"، وبيعه بمبلغ 15 ألف جنيه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في المعاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.