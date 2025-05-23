السبت 24 مايو 2025
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حوادث

انتشال جثة شاب طافية في نهر النيل بالمعادي

انتشال جثة شاب طافية
انتشال جثة شاب طافية في نهر النيل بالمعادي، فيتو

شهدت منطقة المعادي بمحافظة القاهرة حالة من الحزن، عقب ظهور جثة شخص في العقد الثالث من عمره طافية على سطح النيل، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

جثة طافية بنيل المعادي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة طافية بنهر النيل بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بفريق إنقاذ نهري لمكان الواقعة.

 

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقاهرة من انتشال جثة غريق من نهر النيل بالمعادي.


وبمناظرة الجثة تبين أنها لشخص فى العقد الثالث من عمره، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بالجثة، وتم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبالفحص تبين أنه مبلغ بغرقه بنهر النيل بقرية المساندة بمدينة العياط جنوب محافظة الجيزة، وتم استدعاء أسرته.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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