السبت 24 مايو 2025
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حوادث

القبض على شاب هتك عرض طفل في المعصرة

هتك عرض طفل، فيتو
هتك عرض طفل، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شاب هتك عرض طفل في منطقة المعصرة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

 

هتك عرض طفل في المعصرة

تلقى قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أسرة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات تتهم شابا بهتك عرض المجنى عليه بدائرة القسم.


وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات والبحث تبين أن شاب  استدرج طفل 9 سنوات وهتك عرضه.

 

وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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