جهود أمنية مكثفة لضبط والدة سفاح التجمع، وهذا ما فعلته

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط والدة سفاح التجمع، لتنفيذ قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة لتنفيذ حكم قضائي بحبسها 6 أشهر، بتهمة امتناعها عن تنفيذ حكم الحضانة الصادر لصالح لبنى طارق، التي اتخذت كل الخطوات القانونية لاستعادة حضانة طفلها عقب صدور حكم بالإعدام على والده ونجل المتهمة في قضية سفاح التجمع الشهيرة.

وكانت عاقبت محكمة الإسكندرية، والدة المتهم المعروف إعلاميًّا "سفاح التجمع"، بالحبس لمدة 6 أشهر، وذلك على خلفية امتناعها عن تنفيذ قرار ضم حضانة الطفل لوالدته، ورفضها تسليم حفيدها نجل المتهم.

وكانت والدة المتهم قد احتفظت بالطفل بعد سجن نجلها في القضية التي أثارت الرأي العام، ورفضت تسليمه للأم الحاصلة على حكم الحضانة، وهو ما دفع الأخيرة إلى اللجوء للقضاء ورفع دعوى مباشرة تتهم فيها الجدة بالإخلال بقرار المحكمة وحرمانها من حقها القانوني في حضانة نجلها.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الجدة امتنعت عمدًا عن تنفيذ الحكم، ما يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، وقررت معاقبتها بالحبس لمدة 6 أشهر مع النفاذ.

وفي وقت سابق قررت محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة سفاح التجمع بالإعدام شنقًا، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية في إعدامه، بتهمة قتل 3 سيدات بعد معاشرتهن قبل وبعد الوفاة، والتقاط مقاطع فيديو لهن خلال المعاشرة.

وجاء في نص التحقيقات أنه على إثر علاقته بالمجني عليها، والتي اعتادت الوجود معه في مسكنه رفقة نجله الصغير، عاشرها والتقط المقاطع المرئية لها عقب وفاتها وتخلص من جثمانها بإلقائها على حدود محافظة بورسعيد وتحديدا بطريق محور 30 يونيو بدائرة مركز القنطرة، واتجه إلى محافظة بورسعيد للحصول على قدر من الجواهر.

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