أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وبيان من البحوث الفلكية، نقل إمام عاشور إلى المستشفى، حسم سعر الفائدة، مقتل إسرائيليين بواشنطن

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا عاجلا بشأن الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت في اليونان وشعر به سكان مصر.

تعرض إمام عاشور لأزمة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى (صورة)

تعرض إمام عاشور لاعب الأهلي لازمة صحية تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة حيث نشر اللاعب صورة له من داخل أحد المستشفيات وكتب (الحمد لله على كل شيء).

إجراءات فورية من الهلال الأحمر المصري بعد زلزال مصر ويقدم تعليمات عاجلة للمواطنين

أصدر الهلال الأحمر المصري، بيانا عاجلا بعد رصد زلزال بقوة 6.3 درجة في البحر المتوسط، وشعر به سكان مصر.

اليوم، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2025

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، لحسم سعر الفائدة وذلك للمرة الثالثة في عام 2025.

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات زلزال اليونان وشعر به سكان مصر ويؤكد عدم وجود خسائر

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تداعيات الهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم الخميس في محيط جزيرة كريت باليونان، والتي شعر بها عدد من المواطنين بعدة مناطق داخل محافظة الإسكندرية.

وزير الزراعة يرد على جدل نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر

رد الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، على ما يتردد ويثار مؤخرًا حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر بسبب الأوبئة.

تفاصيل الحالة الصحية لإمام عاشور بعد نقله إلى المستشفى

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تفاصيل الحالة الصحية للاعب وسر الصورة التي نشرها اللاعب وهو يتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

مش عايز رغي، تفاصيل حذف وتعديل البيان الثاني لأحمد السقا عن طلاقه من مها الصغير

يبدو أن إعلان الفنان أحمد السقا، انفصاله بالإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عامًا، الذي نشره فجر أمس الأربعاء لم يكن إعلانًا عاديًّا، بل مر بمرحلة تنقيح كثيرة، حتى خرج بالشكل المتداول قبل أن يتم حذفه.

شعر به سكان مصر، السلطات اليونانية تحذر من تسونامي بعد زلزال بقوة 6 درجات (فيديو)

أصدرت السلطات اليونانية تحذيرا عاجلا من خطر تسونامي في مناطق ساحلية بينها جزيرة كريت السياحية الشهيرة، بعد زلزال بلغت قوته 6.0 درجات ضرب المنطقة صباح اليوم الخميس.

مصر للطيران تنظم اليوم 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة

تنظم شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

8 صور ترصد لحظة حريق مطعم مأكولات سورية بالإسكندرية وإنقاذ عشرات الطلاب داخل سنتر تعليمي

نشب حريق هائل مطعم مأكولات سورية، خلف مسجد حاتم بمنطقة سموحة بالإسكندرية شرق المدينة بالشارع الخلفي المؤدي لمديرية الأمن.

بعد قرار الفيفا عن مونديال الأندية، الوداد يلمح بـ"صفقة كبيرة" بعلم البرتغال (فيديو)

بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، فتح باب التعاقدات للفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق البطولة في الولايات المتحدة الشهر المقبل، مما يزيد التكهنات بإمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى أحد الفرق المشاركة في هذه المسابقة بعقد قصير الأجل.

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الخميس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية اليوم من الساعة الرابعة فجرًا حتى السابعة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.

جهود أمنية مكثفة لضبط والدة سفاح التجمع، وهذا ما فعلته

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط والدة سفاح التجمع، لتنفيذ قرار ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة لتنفيذ حكم قضائي بحبسها 6 أشهر، بتهمة امتناعها عن تنفيذ حكم الحضانة الصادر لصالح لبنى طارق، التي اتخذت كل الخطوات القانونية لاستعادة حضانة طفلها عقب صدور حكم بالإعدام على والده ونجل المتهمة في قضية سفاح التجمع الشهيرة.

مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية وإصابة آخرين في إطلاق نار أمام المتحف اليهودي بواشنطن (فيديو)

قتل رجل وامرأة بالرصاص أمام المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة وأحد القتيلين موظف بالسفارة الإسرائيلية، وفق وسائل إعلام أمريكية.

معركة "البيوتي سنتر"، قصة اعتداء 7 نساء بطريقة وحشية على محام في الغربية (صور)

في قلب منطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى، وقعت واحدة من أكثر الحوادث إثارة للجدل خلال الأيام الماضية حين تحولت خلافات الجيرة داخل عقار سكني هادئ ظاهريًّا إلى ساحة اشتباك عنيف تصدرت بعدها الواقعة مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداول فيديو يوثق لحظات اعتداء جماعي على محامٍ على يد صاحبة بيوتي سنتر شهير وعدد من العاملات لديها.

الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025

فاز المخرج الأردني حمزة حميدة بجائزة "الوثائقي قيد الإنجاز" عن فيلمه الوثائقي الطويل "أسفلت"، وذلك ضمن برنامج Cannes Docs في سوق مهرجان كان السينمائي الدولي، في إنجاز جديد يسلط الضوء على الحضور المتنامي للسينما الأردنية في المحافل العالمية.

صرخ فلسطين حرة، أول فيديو لمطلق النار على إسرائيليين في واشنطن والشرطة الأمريكية تحدد هويته

أعلنت الشرطة الأمريكية أنها حددت هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.

مشروعكم فيه ظلم واضح ومرفوض، رئيس محلية النواب يهاجم الحكومة بسبب قانون الإيجار القديم

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تحفظه على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا الأهلي والزمالك ببطولة إفريقيا لليد

تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات العربية وأبرزها الدوري السعودي، وبطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في كرة اليد.

أول تعليق من ترامب على حادث مقتل موظفين بسفارة إسرائيل بواشنطن

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