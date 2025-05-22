الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تعرض إمام عاشور لأزمة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى (صورة)

امام عاشور
امام عاشور

تعرض إمام عاشور لاعب الأهلي لازمة صحية تم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة حيث نشر اللاعب صورة له من داخل أحد المستشفيات وكتب (الحمد لله على كل شيء). 

ويتابع الجهاز الطبي للنادي الأهلي حالة اللاعب بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها. 

 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري 

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على إستاد القاهرة الدولي.

 

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي إمام عاشور اخبار الأهلي

مواد متعلقة

أخبار الرياضة اليوم: حقيقة رحيل إمام عاشور عن الأهلي.. فيفا يفتح قيدا استثنائيا لفرق كأس العالم للأندية.. وتعديل مواعيد مباريات الجولة النهائية من الدوري

كرة اليد، الاتحاد الدولي يعلن رسميا مشاركة الأهلي والزمالك في المونديال

الأكثر قراءة

معركة "البيوتي سنتر"، قصة اعتداء 7 نساء بطريقة وحشية على محام في الغربية (صور)

تعرض إمام عاشور لأزمة صحية مفاجئة ونقله إلى المستشفى (صورة)

جهود أمنية مكثفة لضبط والدة سفاح التجمع، وهذا ما فعلته

حريق هائل في عقار مكون من 4 طوابق بالقومية العربية بإمبابة (صور)

مشروعكم فيه ظلم واضح ومرفوض، رئيس محلية النواب يهاجم الحكومة بسبب قانون الإيجار القديم

حريق هائل في مطعم مأكولات سورية بالإسكندرية وإنقاذ 10 طلاب داخل سنتر مجاور

مدبولي يعتذر للفنان عبد الرحمن أبو زهرة: كرامة كبار السن خط أحمر

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن

خدمات

المزيد

انخفاض الأحمر، أسعار البيض اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

100 دولار ارتفاعا في سعر أوقية الذهب خلال مايو بالبورصة العالمية

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

تبدأ من 85 جنيها، أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مها مهدت للنهاية والسقا كتب السطر الأخير.. قصة حب ربع قرن وانفصال مفاجئ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 22 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية