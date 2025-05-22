تفاصيل الحالة الصحية لإمام عاشور بعد نقله إلى المستشفى

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تفاصيل الحالة الصحية للاعب وسر الصورة التي نشرها اللاعب وهو يتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

وأكد المصدر أن إمام تعرض لحالة إعياء وإجهاد أدت إلى دخوله أحد المستشفيات للاطمئنان عليه وقام الجهاز الطبي الذي فحص اللاعب بتعليق بعض المحاليل للاعب الذي عانى من الإجهاد.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب غادر المستشفى وتوجه الى منزله وأصبح في حالة صحية أفضل وسيتابع حالته مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق للاستقرار على مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم من عدمه.

وحاول لاعبز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاتصال باللاعب للاطمئنان عليه إلا أنهم فشلوا في ذلك بسبب غلق اللاعب تليفونه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.