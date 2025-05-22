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رياضة

تفاصيل الحالة الصحية لإمام عاشور بعد نقله إلى المستشفى

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تفاصيل الحالة الصحية للاعب وسر الصورة التي نشرها اللاعب وهو يتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

وأكد المصدر أن إمام تعرض لحالة إعياء وإجهاد أدت إلى دخوله أحد المستشفيات للاطمئنان عليه وقام الجهاز الطبي الذي فحص اللاعب بتعليق بعض المحاليل للاعب الذي عانى من الإجهاد.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب غادر المستشفى وتوجه الى منزله وأصبح في حالة صحية أفضل وسيتابع حالته مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق للاستقرار على مدى جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية اليوم من عدمه. 

وحاول لاعبز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاتصال باللاعب للاطمئنان عليه إلا أنهم فشلوا في ذلك بسبب غلق اللاعب تليفونه. 

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