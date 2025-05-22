مش عايز رغي، تفاصيل حذف وتعديل البيان الثاني لأحمد السقا عن طلاقه من مها الصغير

يبدو أن إعلان الفنان أحمد السقا، انفصاله بالإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عامًا، الذي نشره فجر أمس الأربعاء لم يكن إعلانًا عاديًّا، بل مر بمرحلة تنقيح كثيرة، حتى خرج بالشكل المتداول قبل أن يتم حذفه.

وتبين أن الفنان أحمد السقا، الذي لا يفضل الحديث عن حياته الخاصة، قرر أن يجري بعض التعديلات على البيان الخاص بالانفصال، ويحذف بعض الجمل، ويعيد نشره للأصدقاء فقط.

وجعل السقا البيان متاحًا للأصدقاء فقط، بعد أن كان منشورًا للجميع، وهو ما جعل البعض يظن أن البيان تعرض للحذف.

وأجرى السقا تعديلًا على نص البيان حيث اختار السقا بداية رسمية جاء فيها: "تم الطلاق رسميًّا بيني وبين السيدة مها محمد عبد المنعم منذ شهرين تقريبًا، بعد فترة انفصال امتدت حوالي 6 أشهر".

وكانت الفقرة الثانية في البيان قبل التعديل على النحو التالي: "كل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر.. ومش عايز رغي في الموضوع، ده رجاء من الصفحات والإعلاميين".

وعدل السقا الفقرة لتكون على النحو التالي: "أتمنى لوالدة أولادي كل التوفيق والستر في حياتها المقبلة.. وأرجو من الصفحات والإخوة الصحفيين عدم تناول الموضوع احترامًا للخصوصية، ولعدم رغبتنا في الخوض فيه مجددًا".

وحذف السقا الفقرة التي تقول: "تمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها.. والتي فوجئت بها مثلكم.. ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها".

وحتى الآن لم تعلق الإعلامية مها الصغير على الخبر الذي أعلن عنه الفنان أحمد السقا، ولم تعلن حتى الأمر من خلال حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتفت بنشر بعض الآيات القرآنية قبل ان تحذفه.

كان الفنان أحمد السقا قد أعلن انفصاله رسميًّا عن زوجته الإعلامية مها الصغير وكتب أحمد السقا: “الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر”.

وأضاف السقا: “لا أريد الحديث كثيرًا في هذا الأمر، وسبحان مقلب القلوب ومبدلها، وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها”.

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