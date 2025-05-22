إجراءات فورية من الهلال الأحمر المصري بعد زلزال مصر ويقدم تعليمات عاجلة للمواطنين

زلزال مصر، أصدر الهلال الأحمر المصري، بيانا عاجلا بعد رصد زلزال بقوة 6.3 درجة في البحر المتوسط، وشعر به سكان مصر.



وأكد الهلال الأحمر في بيانه أن غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري تتابع تأثيرات هزة أرضية بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر مصدره جزيرة كريت فى منطقة البحر الأبيض المتوسط امام السواحل المصرية في الساعة 6.19 صباحا، والتى شعر بها سكان القاهرة الكبرى وبعض المحافظات الساحلية وبعض محافظات الدلتا، وتم اتخاذ الإجراءات التالية فورًا: تفعيل خطة الطوارئ.



وقدم الهلال الأحمر المصري تعليمات عاجلة للمواطنين وجاءت كالتالي:



- تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات.



- الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٢٢ للإبلاغ عن أي حالات طارئة فقط.



- متابعة التحديثات الرسمية وعبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري.



الوضع الحالي:

- لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو فى الممتلكات حتى الآن.

- للبلاغات التواصل علي الرقم المختصر ١٥٣٢٢ أو ٠١١٥٢٠٧٢٠٧٧واتساب



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