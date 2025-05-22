معركة "البيوتي سنتر"، قصة اعتداء 7 نساء بطريقة وحشية على محام في الغربية (صور)

في قلب منطقة شكري القوتلي بمدينة المحلة الكبرى، وقعت واحدة من أكثر الحوادث إثارة للجدل خلال الأيام الماضية حين تحولت خلافات الجيرة داخل عقار سكني هادئ ظاهريًّا إلى ساحة اشتباك عنيف تصدرت بعدها الواقعة مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداول فيديو يوثق لحظات اعتداء جماعي على محامٍ على يد صاحبة بيوتي سنتر شهير وعدد من العاملات لديها.

جيرة متوترة داخل عمارة سكنية

بحسب ما توصل إليه فريق التحقيق، لم تكن العلاقة بين المحامي "م.ع" ومالكة البيوتي سنتر "ن.ف" في أفضل حالاتها إذ تؤكد روايات عدد من السكان أن الخلافات بين الطرفين كانت مستمرة منذ قرابة عام بعد افتتاح المركز التجميلي داخل العقار السكني وسط شكاوى متكررة من الإزعاج والضوضاء واستخدام مرافق العقار لأغراض تجارية.

تقول "س.م" إحدى جارات الطرفين أن المحامي كان دايمًا يشتكي من الزبائن والصوت العالي وبيطلب احترام طبيعة العمارة السكنية لكن الخلاف زاد لما رفضت المالكة الالتزام بالمواعيد أو الحد من الضجيج.

عدسة الهاتف توثق الاعتداء

فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل يظهر بوضوح لحظة اعتداء مجموعة من السيدات على المحامي في مدخل العقار بمدينة المحلة والفيديو يُظهر قيام سيدة تم التعرف عليها لاحقًا على أنها صاحبة البيوتي سنتر وهي تقود هجومًا بمشاركة 6 من العاملات شمل تمزيق ملابس المحامي والتعدي اللفظي وشد الشعر وسط صراخ واستغاثات من أسرته.

فيما قال أيضًا "محمد ابراهيم" أحد شهود عيان ممن حضروا الواقعة إن المحامي أثناء دخول العمارة سمع صوت خناقة وحينما خرج ليرى ما يحدث وجد زوجته تتشاجر مع صاحبة البيوتي سنتر فحاول فض الاشتباك لكن فجأة السيدات هجمن عليه وكأنهم متفقات.

الملاحقة الأمنية والقبض على المتهمات

تحركت على الفور قوة أمنية من قسم أول المحلة، بعد تداول الفيديو وورود بلاغ رسمي من المحامي. ونجحت في ضبط المتهمات السبع، وتم اقتيادهن إلى القسم، حيث تم تحرير محضر رسمي بالواقعة.

مصدر أمني أكد أن النيابة العامة بدأت التحقيق بالفعل مع المتهمات، ووجهت إليهن تهم التعدي والضرب العمد والترويع مستندة إلى الفيديو المنتشر وشهادات الشهود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.