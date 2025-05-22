مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا الأهلي والزمالك ببطولة إفريقيا لليد

تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات العربية وأبرزها الدوري السعودي، وبطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في كرة اليد.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في البطولة الأفريقية لكرة اليد

الأهلي × منتدى درب سلطان - 3:30 عصرًا - قناة النادي الأهلي.

الزمالك × الترجي التونسي - 8:30 مساءً - أون سبورت 1.

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الأخدود × الرائد - 7:05 مساء | SSC SPORT.

ضمك × الفتح - 7:15 مساء | SSC SPORT.

أهلي جدة × الاتفاق - 9 مساء | SSC SPORT.

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

خورفكان × الشارقة - 6:45 مساء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.