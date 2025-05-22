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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهتا الأهلي والزمالك ببطولة إفريقيا لليد

البطولة الإفريقية
البطولة الإفريقية لكرة اليد، فيتو

تقام اليوم الخميس، عدد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات العربية وأبرزها الدوري السعودي، وبطولة كأس إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في كرة اليد.

وتقام اليوم المباريات التالية:

مباريات اليوم في البطولة الأفريقية لكرة اليد

الأهلي × منتدى درب سلطان - 3:30 عصرًا - قناة النادي الأهلي.

الزمالك × الترجي التونسي - 8:30 مساءً - أون سبورت 1.

 

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الأخدود × الرائد - 7:05 مساء | SSC SPORT.

ضمك × الفتح - 7:15 مساء | SSC SPORT.

أهلي جدة × الاتفاق - 9 مساء | SSC SPORT.

 

مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

خورفكان × الشارقة - 6:45 مساء.

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