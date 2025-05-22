وزير الزراعة يرد على جدل نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر

رد الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، على ما يتردد ويثار مؤخرًا حول نفوق 30% من الثروة الداجنة في مصر بسبب الأوبئة.

وزير الزراعة: مصر خالية من أي أوبئة تؤثر في الدواجن

وأكد وزير الزراعة: أن مصر خالية من أي أوبئة تؤثر في قطاع الدواجن، واللقاحات متوفرة، وجميع المؤشرات والبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وهيئة الخدمات البيطرية تؤكد استقرار الوضع الصحي للثروة الداجنة.

وزير الزراعة: قد يحدث نفوق للدواجن بسبب تقلبات الطقس

وأوضح خلال حديثه ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN" أن نفوق الدواجن يحدث أحيانًا نتيجة لتقلبات الطقس، وهو أمر معتاد خلال فترات الشتاء الشديد أو ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، مؤكدًا أن النسب هذا العام أقل مما كانت عليه في العام الماضي، ولا ترقى إلى مستوى الأزمة.



ظاهرة نفوق الدواجن

وأشار إلى أن ظاهرة نفوق الدواجن تحدث مرتين سنويًّا، ولا تعني وجود مشكلات وبائية، داعيًا صغار المربين إلى التحول نحو إنشاء مزارع مغلقة، أكثر قدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.



وحذَّر وزير الزراعة من بعض التصريحات العشوائية وغير الدقيقة التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تثير البلبلة وتضر بالاقتصاد الوطني، وخاصة صغار المربين، وتؤدي إلى خلق ضغط غير مبرر في الأسواق.



وأضاف: "أي معلومات رسمية عن الوضع الصحي أو الإنتاجي يجب أن تصدر فقط من وزارة الزراعة أو هيئة الخدمات البيطرية، وهي الجهات المختصة والمخولة بإصدار البيانات المعتمدة".

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