الخميس 22 مايو 2025
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أخبار مصر

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

زلزال
زلزال
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زلزال مصر، أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا عاجلا بشأن الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت في اليونان وشعر به سكان مصر.

وقال المعهد في بيانه، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الخميس 22 مايو 2025 هزة أرضية في جزيرة كريت على بعد 499 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث 22/5/ 2025

وقت الحدوث 6:19:38 صباحا بالتوقيت المحلي.

القوة 6.24 درجة على مقياس ريختر.

خط العرض 35.70 شمالا

خط الطول 25.96

 

 

وأوضح المعهد في بيانه أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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