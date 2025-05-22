بعد قرار الفيفا عن مونديال الأندية، الوداد يلمح بـ"صفقة كبيرة" بعلم البرتغال (فيديو)

بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، فتح باب التعاقدات للفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق البطولة في الولايات المتحدة الشهر المقبل، مما يزيد التكهنات بإمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى أحد الفرق المشاركة في هذه المسابقة بعقد قصير الأجل.

ولم يتأهل أيضًا نادي النصر السعودي الذي يضم بين صفوفه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعدم فوز الفريق بلقب دوري أبطال آسيا بين عامي 2021 و2024.

أشعل نادي الوداد المغربي جدلًا كبيرًا، بعدما نشر فيديو تشويقيًا حمل دلالات غامضة، تزامنًا مع تداول اسمه في تقارير صحفية ربطته بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وهداف النصر السعودي.

ويشارك الوداد في النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي (فيفا) لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا.

وتحدثت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن اهتمام مفاجئ من جانب الوداد بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، وسط غموض مستمر يحيط بمستقبله مع نادي النصر السعودي، وتكهنات عن إمكانية مشاركته مع نادٍ جديد في كأس العالم للأندية المقبلة.

ورغم نفي "مصادر مقربة" إدارة الوداد الرياضي المغربي وجود أي مفاوضات مع رونالدو من أجل التعاقد معه لقيادة الفريق في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الشهر المقبل، فإن النادي أقدم على خطوة أثارت جدلًا كبيرًا.

الفيديو، الذي بثه الحساب الرسمي للوداد على مختلف المنصات، أظهر علم البرتغال يرفرف في مشهد مصوّر بعناية، مع لقطة ليدين تتصافحان، في إشارة اعتبرها كثيرون تلميحًا إلى صفقة محتملة مع لاعب برتغالي.

الوداد أرفق الفيديو برمز "تيك تاك"، المعروف باستخدامه للإعلان عن صفقات كبرى، ما زاد من إثارة التوقعات حول إمكانية التعاقد مع رونالدو، أو مدرب برتغالي بعد الانفصال عن الجنوب إفريقي موكوينا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الأربعاء، عن فتح باب التعاقدات للفرق الـ32 المشاركة في كأس العالم للأندية حتى اللحظات الأخيرة قبل انطلاق البطولة في الولايات المتحدة الشهر المقبل، مما يزيد التكهنات بإمكانية انتقال كريستيانو رونالدو إلى أحد الفرق المشاركة في هذه المسابقة بعقد قصير الأجل.

وأكد فيفا أن جميع الاتحادات الوطنية العشرين المشاركة في البطولة، التي تنتمي لها 32 فريقًا مشاركًا في البطولة، وافقت على اقتراح العام الماضي بفتح فترات قيد استثنائية لانتقالات اللاعبين قبل البطولة التي تستمر شهرا، وتبدأ يوم 14 يونيو المقبل في ميامي.

وسيكون بإمكان الأندية المشاركة في البطولة إبرام صفقات خلال الفترة من 1 إلى 10 يونيو، بخلاف نافذة أخرى بين يومي 27 يونيو إلى 3 يوليو، وفقا للقواعد الاستثنائية التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم في أكتوبر.

وقال فيفا في بيانه الأربعاء: "الهدف من هذا القرار هو تشجيع الأندية واللاعبين الذين تنتهي عقودهم على إيجاد حل مناسب لتسهيل مشاركة اللاعبين".

ومن أبرز اللاعبين الذين تنطبق عليهم هذه اللائحة، ترينت ألكسندر أرنولد الذي ينتهي تعاقده مع ليفربول في 30 يونيو، ويتردد أنه اقترب كثيرا من الانتقال إلى ريال مدريد الذي يحاول ضم اللاعب قبل انطلاق البطولة مستغلا عدم تأهل ليفربول للمشاركة في البطولة.

ولم يتأهل أيضا نادي النصر السعودي الذي يضم بين صفوفه، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعدم فوز الفريق بلقب دوري أبطال آسيا بين عامي 2021 و2024.

واستمرت التكهنات بشأن إمكانية انتقال النجم البرتغالي المخضرم (40 عامًا) على سبيل الإعارة إلى أحد الأندية المشاركة في البطولة بعقد قصير الأجل.

وحال تحقق ذلك، سيتنافس رونالدو وليونيل ميسي في بطولة واحدة لأول مرة منذ مشاركتهما في كأس العالم قطر 2022.

وفي أكتوبر الماضي، دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي إنتر ميامي، الذي يضم ميسي بين صفوفه، للمشاركة في البطولة باعتباره ممثل الدولة المستضيفة.

وتصدر إنتر ميامي ترتيب الموسم العادي، لكنه خرج بعد ذلك من تصفيات كأس الدوري الأمريكي للمحترفين.

وربطت تقارير صحفية رونالدو بالانتقال إلى عدد من الأندية المشاركة في البطولة مثل الهلال السعودي وبالميراس البرازيلي والوداد المغربي، رغم العقوبة الموقعة على الفريق المغربي بمنعه من التعاقدات بقرار من فيفا.

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