مشروعكم فيه ظلم واضح ومرفوض، رئيس محلية النواب يهاجم الحكومة بسبب قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تحفظه على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر.

إشكالية مشروع الإيجار القديم

وأكد خلال لقائه ببرنامج “اخر النهار” الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر بقناة “النهار”: أن الصيغة المقترحة حاليًّا بمشروع الإيجار القديم ظالمة للملاك، ولا تعكس القيمة الفعلية للعقارات، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم ومتغيرات السوق العقاري.

الزيادة في قيمة شقق الإيجار القديم

وأضاف، أنّ نصوص القانون بصيغتها الحالية لا تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للملف، مضيفًا: "الحكومة قالت زيادة 1000 جنيه، وأنا شايف الرقم مش كفاية.. لازم نحسب القيمة الإيجارية على أساس العائد الاستثماري والتكلفة الحقيقية".

الحوار المجتمعي بشأن الإيجار القديم

وأشار إلى أن البرلمان لا يلتزم بالضرورة بمشروع الحكومة كما ورد، لافتًا إلى أن البرلمان سبق ونظم جلسات استماع مطولة لمناقشة الملف، ولو كانت النية هي تمرير المشروع كما هو، لما كان هناك داعٍ لهذا الحوار المجتمعي: "أنا أشكر الحكومة على انفتاحها، لكن أرفض تشريع غير متزن".

وشدد السجيني على أن البرلمان مقيد بحكم المحكمة الدستورية، وأن التأخير في إصدار التشريع قد يُدخل الدولة في أزمة قانونية، مؤكدًا: "لا نملك رفاهية الوقت ونحتاج لإخراج قانون توافقي يحترم أحكام القضاء ويوفر الحماية للمستأجرين دون انتقاص من حقوق الملاك".

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