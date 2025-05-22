شعر به سكان مصر، السلطات اليونانية تحذر من تسونامي بعد زلزال بقوة 6 درجات (فيديو)

زلزال مصر، أصدرت السلطات اليونانية تحذيرا عاجلا من خطر تسونامي في مناطق ساحلية بينها جزيرة كريت السياحية الشهيرة، بعد زلزال بلغت قوته 6.0 درجات ضرب المنطقة صباح اليوم الخميس.



زلزال اليونان

ودعت وزارة التغير المناخي والحماية المدنية السكان والسياح إلى "الابتعاد فورا عن المناطق الساحلية" والتوجه إلى أماكن مرتفعة تحسبا لأمواج مدّية خطيرة، خاصة في منطقة كاسوس.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس": "زلزال بقوة 5.9 درجة (تم تعديله لاحقا إلى 6.0) وقع على بعد 48 كم جنوب شرق كاسوس. هناك خطر محتمل لتسونامي في منطقتكم. ابتعدوا عن السواحل فورا واتبعوا تعليمات السلطات المحلية".

وكان مركز الزلزال قبالة ساحل كريت، لكن الهزات شعر بها سكان جزر مجاورة. ولا تزال فرق الطوارئ في حالة تأهب قصوى خشية حدوث هزات ارتدادية.

زلزال مصر

وفي مصر أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بيانا عاجلا بشأن الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة كريت في اليونان وشعر به سكان مصر.

وقال المعهد في بيانه، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الخميس 22 مايو 2025 هزة أرضية في جزيرة كريت على بعد 499 كيلو مترا شمال مرسى مطروح وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث 22/5/ 2025

وقت الحدوث 6:19:38 صباحا بالتوقيت المحلي.

القوة 6.24 درجة على مقياس ريختر.

خط العرض 35.70 شمالا

خط الطول 25.96

وأوضح المعهد في بيانه أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

يذكر أن اليونان تقع في منطقة نشطة زلزاليا، لكن التحذير من تسونامي يعد إجراءً وقائيا نادرا يطبق عند توقع أمواج عاتية قد تشكل خطرا على المناطق الساحلية.

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