الخميس 22 مايو 2025
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مصر للطيران تنظم اليوم 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة

الحجاج في مطار القاهرة،
الحجاج في مطار القاهرة، فيتو

تنظم شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، 14 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة.

 

جدول رحلات مصر للطيران 

وتأتي تلك الرحلات كالآتي:


7 رحلات القاهرة - جدة  
5 رحلات القاهرة - المدينة المنورة  
1 رحلة القاهرة - الطائف
1 رحلة باماكو - المدينة المنورة.


يأتي ذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والأوقاف وقرعة مجلس الشيوخ والنواب والقليوبية ومطروح وتضامن القاهرة والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

 

ونظمت الشركة الوطنية لـ مصر للطيران، أمس الأربعاء، 12 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله من قرعة وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية وقرعة الحج السياحي.

 

رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لسفر الحجاج

ونظمت الشركة الوطنية مصر للطيران، 5 رحلات أقلعت من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مطار جدة  الدولي، و5 رحلات أقلعت من مطار القاهرة الدولي أيضًا متجهة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى رحلتين لنقل باماكو في مالي متوجهين إلى المدينة المنورة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وحجاج قرعة الإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبني سويف والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

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