الخميس 22 مايو 2025
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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات زلزال اليونان وشعر به سكان مصر ويؤكد عدم وجود خسائر

غرفة العمليات بمحافظة
غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية

زلزال مصر، تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، تداعيات الهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم الخميس في محيط جزيرة كريت باليونان، والتي شعر بها عدد من المواطنين بعدة مناطق داخل محافظة الإسكندرية.


ووجه محافظ  الإسكندرية غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة بالمحافظة بالمتابعة الفورية والتنسيق مع الجهات المعنية لرصد أي تداعيات محتملة، والتأكد من سلامة المواطنين والمنشآت، ورفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية.


وأفادت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات أو خسائر ناتجة عن الهزة الأرضية داخل نطاق المحافظة.


وفي السياق ذاته، أعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهزة وقعت في تمام الساعة06:19:38  صباحًا بالتوقيت المحلي، يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، وبلغت قوتها 6.24 درجة على مقياس ريختر، وموقعها  علي بعد 499 كيلومتر شمال مرسي مطروح، بعمق68.91  كيلومترًا، عند خط عرض 35.70 شمالًا وخط طول 25.96شرقًا.


ولم ترد لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومركز السيطرة أي بلاغات.


وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، مؤكدة أن غرف الطوارئ والخطوط الساخنة تعمل على مدار الساعة لتلقي أية بلاغات طارئة، وهي على النحو التالي:
الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي
أرقام غرفة العمليات من الهاتف المحمول:
(4234131 – 4234132 – 4234133 – 4234134 – 4234135 – 4234136 – 4234137)
 

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