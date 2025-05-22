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خارج الحدود

مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية وإصابة آخرين في إطلاق نار أمام المتحف اليهودي بواشنطن (فيديو)

من موقع الحادث، فيتو
من موقع الحادث، فيتو

قتل رجل وامرأة بالرصاص أمام المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة وأحد القتيلين موظف بالسفارة الإسرائيلية، وفق وسائل إعلام أمريكية.
 

من جهته قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن "إلحاق الأذى بالدبلوماسيين وبالجالية اليهودية يعتبر تجاوزا لخط أحمر".

وشدد على أن "إطلاق النار المميت خارج المتحف اليهودي بواشنطن عمل إرهابي معاد للسامية" وأن "إسرائيل ستواصل العمل بحزم لحماية مواطنيها وممثليها في جميع أنحاء العالم..على ثقة بأن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد من قاموا بهذا العمل الإجرامي".

ولفت السفير إلى أن موظفين في السفارة الإسرائيلية من بين المصابين في إطلاق النار.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر أمنية إن الشخصين اللذين تعرضا لإطلاق نار قرب المتحف بواشنطن مرتبطان بالسفارة الإسرائيلية.

من جانبه، أكد تيد دويتش، الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأميركية في تصريح لـ"أي بي سي نيوز"، أن اللجنة كانت قد نظّمت فعالية في المتحف، مضيفا: "نشعر بالصدمة من هذا العمل العنيف البشع الذي وقع خارج مكان الحدث".

وبدوره أكد وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي "مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن".

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