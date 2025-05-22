مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية وإصابة آخرين في إطلاق نار أمام المتحف اليهودي بواشنطن (فيديو)

قتل رجل وامرأة بالرصاص أمام المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة وأحد القتيلين موظف بالسفارة الإسرائيلية، وفق وسائل إعلام أمريكية.



من جهته قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إن "إلحاق الأذى بالدبلوماسيين وبالجالية اليهودية يعتبر تجاوزا لخط أحمر".

#BREAKING: ISRAELI AMBASSADOR TO US CONFIRMS 2 DEAD, OTHERS INJURED IN CAPITAL JEWISH MUSEUM SHOOTING, WITH EMBASSY STAFF AMONG VICTIMS; CALLS THE SHOOTING "ACT OF ANTI-SEMITIC TERRORISM"pic.twitter.com/KVvg7rCCNs May 22, 2025

وشدد على أن "إطلاق النار المميت خارج المتحف اليهودي بواشنطن عمل إرهابي معاد للسامية" وأن "إسرائيل ستواصل العمل بحزم لحماية مواطنيها وممثليها في جميع أنحاء العالم..على ثقة بأن السلطات ستتخذ إجراءات صارمة ضد من قاموا بهذا العمل الإجرامي".

Just devastating 💔



This is scene outside the Jewish Museum in Washington DC tonight, following a deadly shooting, in which a man and a woman were murdered. At least one of them is believed to be a staff member at the Israeli Embassy. pic.twitter.com/A6gJyFRQkK — Arsen Ostrovsky 🎗️ (@Ostrov_A) May 22, 2025

ولفت السفير إلى أن موظفين في السفارة الإسرائيلية من بين المصابين في إطلاق النار.

وقالت صحيفة "نيويورك بوست" عن مصادر أمنية إن الشخصين اللذين تعرضا لإطلاق نار قرب المتحف بواشنطن مرتبطان بالسفارة الإسرائيلية.

من جانبه، أكد تيد دويتش، الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأميركية في تصريح لـ"أي بي سي نيوز"، أن اللجنة كانت قد نظّمت فعالية في المتحف، مضيفا: "نشعر بالصدمة من هذا العمل العنيف البشع الذي وقع خارج مكان الحدث".

وبدوره أكد وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي "مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن".

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