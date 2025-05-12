محافظ الشرقية انطلاق فعاليات الخطة العاجلة للسكان والتنمية البشرية

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية انطلاقة فعاليات الخطة العاجلة للسكان والتنمية والبرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية والمرصد الوطني السكاني، والتي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، تحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية"بمحافظة الشرقية

الدكتور اشرف صبحى

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية ان ذلك جاء بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومحمد جبران وزير العمل، وعدد من المحافظين، وقيادات وزارة الصحة والسكان، ورؤساء الهيئات، ومديري مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية، وبحضور ممثلين عن البنك الدولي وعدد من المنظمات الأممية يونيسيف، الصحة العالمية، برنامج الأغذية العالمي، منظمة الأغذية والزراعة، صندوق الأمم المتحدة للسكان.

المهندس حازم الاشمونى

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بقضايا السكان وتسعى إلى توعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية لما لها من أثار اجتماعية واقتصادية سلبية على المجتمع وكذلك دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين والاستجابة لمتطلبات النمو والتنمية لكافة قطاعات المجتمع وفئاته، وذلك للعمل على تحسين مستوى المعيشة وبناء المواطن المصري تحقيقًا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023 - 2030)

المشكلة السكانية قضية امن قومى

وأضاف محافظ الشرقية أن المشكلة السكانية تعد قضية أمن قومي وأن الزيادة العشوائية للسكان أحد أهم مشاكل التضخم السكاني التي تتطلب توحيد وتكثيف الجهود بين مختلف القطاعات على مستوى المحافظة من أجل العمل على حلها وكذلك تنفيذ الخطط الموضوعة لتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية طبقا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.

الدكتور خالد عبدالغفار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن التقدم غير المسبوق الذي أحرزته مصر في معدل الإنجاب الكلي كان أكثر من المتوقع في تلك الفترة، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي لـ 2.41 لعام 2024 مقارنة بـ 2.85 عام 2021، مشيرًا إلى أن الخطة العاجلة تأتي لتسريع تحقيق هدف خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 بحلول عام 2027 بدلًا من عام 2030.

ملف السكان والتمية البشريه

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن النتائج التي يتم تحقيقها في الملف السكاني مبنية على جهد وعمل كبير وبمشاركة الجهات المختلفة، مشيرا إلى أن ملف السكان والتنمية البشرية وجهان لعملة واحدة حيث يؤثر كل منهما في الآخر فلا يمكن تحقيق تنمية بشرية حقيقية في تحسين نوعية حياة الناس دون مراعاة التغيرات السكانية، فضلًا عن الربط المهم بين النمو السكاني والتقدم السكاني.

تحليل البيانات التنموية

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن العمل بأسلوب عملي في تحليل البيانات التنموية والسكانية بشفافية ودقة مع استغلال كافة المقومات والموارد التي نمتلكها يساهم في الوصول إلى مجتمع أفضل، موجهًا الشكر لجميع الشركاء والمساهمين في تنفيذ الخطة العاجلة للتنمية والسكان.

الدكتورة عبله الالفى

واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، فلسفة وأهداف الخطة العاجلة للسكان والتنمية، والمشاريع والبرامج المرتبطة بالخطة، موضحة أن الخطة انطلقت في أول يناير 2025، حيث يتم الاعتماد على بيانات المسح السكاني والدليل السكاني المرتكز على 29 مؤشرًا سكانيًا تشمل الخدمات الصحية، التعليم، الحماية، المواليد، الوفيات، والكثافة السكانية، مشيرة إلى تقسيم المحافظات حسب المؤشرات السكانية إلى مناطق خضراء (دليل سكاني أعلى من 70%) مناطق صفراء (50–70%) مناطق حمراء (أقل من 50%).

تنفيذ الخطة تدريجيا

وتابعت الدكتورة عبلة الألفي أنه يتم تنفيذ الخطة تدريجيًا في رحلة مداها 1000 يوم (مرحلة تجريبية من أكتوبر إلى ديسمبر 2024، ثم 3 سنوات من 2025 إلى 2027، ويتم التقييم وإعلان النتائج كل 100 يوم عمل، بهدف تحويل المناطق الحمراء إلى صفراء ثم إلى خضراء بتحسين الخدمات والخصائص السكانية، معلنة أن الخطة التنفيذية الأولى للخطة العاجلة للسكان والتنمية حققت نسبة إنجاز104%، كما أشارت إلى إطلاق المرصد الوطني السكاني ضمن الخطة العاجلة ليكون بمثابة نافذة على ملف السكان لمساعدة متخذي القرارات.

البرنامج القومى للوقاية من التقزم

وفيما يخص البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، بين الأطفال دون سن الخامسة فإن الهدف خفض معدل انتشار التقزم بنسبة 25% بنهاية السنوات الثلاث من الخطة العاجلة، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات المؤسسية لتقديم خدمات التغذية الجيدة، والتربية الإيجابية، والخدمات الصحية للحوامل والمرضعات والأطفال دون الخامسة من خلال نظم الصحة والحماية الاجتماعية،

تغذية الحوامل والرضاعة الطبيعية

وزيادة الوعي بين الآباء ومقدمي الرعاية حول ممارسات تغذية الرضع وصغار الأطفال،بما في ذلك تغذية الحوامل، والرضاعة الطبيعية الحصرية، والتغذية التكميلية مع استمرار الرضاعة الطبيعية حتى نهاية العام الثاني، وزيادة الوعي التغذوي بين الحوامل والمرضعات، فضلًا عن تعزيز البرامج الوطنية للحد من معدلات السمنة وفقر الدم والهزال، وتوسيع خدمات الإرشاد الأسري والمجتمعي من خلال المبادرة الرئاسية "الألف يوم الذهبية.

ممثله منظمة اليونسيف بمصر

ومن جانبها أثنت "ناتاليا ويندرروسي" ممثلة منظمة اليونيسف بمصر، على جهود وزارة الصحة والسكان في قيادة الخطة العاجلة للسكان والتنمية والتي تمثل فرصة لتحقيق الأولويات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مصر في تنظيم الأسرة وخفض معدل الإنجاب، كما أشارت إلى التطور الملموس الذي يحدث في قطاع الرعاية الصحية بمصر، لاسيما الخدمات المقدمة للأطفال والنساء، منوهة إلى اننا نسعى لتوفير الرعاية لجميع الفئات المستحقة ويجب على الجميع التضامن لتحقيق ذلك.

الدكتورة فادية سعادة المدير الاقليمى

وأكدت الدكتورة فادية سعادة المدير الإقليمي للتنمية البشرية في البنك الدولي، أن مصر لديها استراتيجيات قوية تركز على تحسين الخصائص السكانية، مشيرة إلى الآليات المتعلقة بالسكان تأتي في جوهر اهتمام عمل الحكومة المصرية، كما نشهد تطورًا في كل القطاعات المتعددة وحشد للجهود، مشيرة إلى أن البنك الدولي شريكًا أساسيًا في هذه الرحلة لحصد أفضل النتائج للشعب المصري.

جانبييردومارجوري برنامح لاغذية العالمى

وأضاف جان بيير دومارجوري ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر: "يفخر برنامج الأغذية العالمي بالتعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ البرنامج القومي للوقاية من التقزم وسوء التغذية، والخطة العاجلة للسكان والتنمية. وتُعد شراكاتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، استثمارًا محوريًا في تعزيز التدخلات المتكاملة في مجال الغذاء والتغذية،

والتي تركز على الألف يوم الأولى من حياة الطفل، ومن خلال دعم نظم التغذية، وزيادة الوعي، وضمان الوصول العادل إلى الغذاء المغذي للأمهات والأطفال، نُسهم في ترسيخ أسس الأمن الغذائي والتغذوي للجميع.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كرم الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وعددًا من المحافظين ومديري مديريات الشئون الصحية ومدراء المجلس القومي للسكان، لجهودهم في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة العاجلة للسكان والتنمية.

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