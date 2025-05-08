الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين

محافظ الشرقية يلتقي
محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لإستعراض وحل مشاكل المواطن

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية بمحافظة الشرقية.

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الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين 

جاء ذلك  للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية ولدفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

استعراض كافة مشاكل النواب

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وذلك لإستعراض مشاكل ومطالب المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لها في إطار الإمكانيات المتاحة في حضورالدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

طلبات النواب لخدمة دوائرهم 

استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم المختلفة، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية إحتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لبحث طلبات المواطنين

النواب تثمن مجهودات المحافظ 

ثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعًا نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية اهمية التواصل الأجهزة التنفيذية خطط المحافظة محافظة الشرقية مجلسي الشيوخ والنواب

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