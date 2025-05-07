محافظ الشرقية يتابع أعمال الرصف بمدينة الزقازيق

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمنطقة تقسيم المعلمين بمدينة الزقازيق بإجمالي مساحة 4 كم ومتوسط عرض 8 م وبتكلفة 14 مليون و990 ألف جنيه والمُنفذه بمعرفة جهاز تعمير سيناء للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق وتقديم أفضل الخدمات لقاطني المنطقة وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

المهندس احمد فوزى وكيل وزارة الطرق والنقل

وأشار المهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل إلى طبيعة الأعمال الجارية وتمت الإشارة إلى أنه جارٍ الانتهاء من أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع الداخلية بمنطقة تقسيم المعلمين بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية وذلك بإجمالي مساحة 4 كم ومتوسط عرض 8م.

وضع طبقة الأسفلت النهائية

وقال فوزى: شملت الأعمال قطع الفيرما ووضع طبقة أساس سطحية سمك 6 سم، تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت النهائية وتم مراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة، ومن المقرر انتهاء الأعمال نهاية شهر يونيه القادم، وذلك بتكلفة إجمالية 14 مليون و990 ألف جنيه.

المهندس أحمد رجب بجعاز تعمير سيناء

بينما أشار المهندس أحمد رجب بجهاز تعمير سيناء إلي أنه تم الإنتهاء من وضع الطبقة السطحية على مساحة 3.7 كم، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة إنهاء كافة الأعمال وتم مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي.

متابعة الشركة المسند لها الأعمال

هذا وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رئيس حي أول باستمرار متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الإنتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جهاز تعمير سيناء

وأشاد بمجهودات جهاز تعمير سيناء في تحسين البنيه التحتية والتنفيذ الجيد لمشروعات الرصف والتغطية بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والمديريات الخدمية المعنية، مؤكدًا أن محافظة الشرقية تشهد طفرة حقيقية في قطاع الرصف تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

المحافظ يلتقى بالمواطنين للتعرف على المشكلات

إلتقى محافظ الشرقية بعدد من المواطنين والذين أعربوا عن سعادتهم لتواجد المحافظ بينهم للتعرف علي مشاكلهم واحتياجاتهم، وتوجيه المسؤولين بإيجاد حلول مناسبة وعاجلة لها، وكذا متابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية مقدمين له الشكر وللجهاز التنفيذي عن الجهد المبذول في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

التنسيق بين رئيس حى أول والمتابعة

كما وجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول ومدير إدارة المتابعة الميدانية بمراجعة موقف رخص ورش تغيير الزيوت على جانب الطريق حفاظًا على الطريق بعد الإنتهاء من أعمال الرصف مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

المرافقون للمحافظ بجولة التفقد

رافق المحافظ في الجولة المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وأحمد ضاحي رئيس حي أول، والمهندس أحمد رجب بجهاز تعمير سيناء.

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