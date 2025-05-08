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محافظات

بنسبة 95%، محافظة الشرقية تستجيب لـ 2710 شكاوى خلال أبريل الماضي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مجهودات منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية لإستقبال 2792 شكوى وطلب خلال شهر أبريل الماضى.

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ضوابط الفحص والمراجعة والشكاوى 

تمت الإستجابة  لـ (2667) شكوى وطلب بنسبة (95%)، وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة ، وجارٍ استكمال مراجعة وفحص (125) شكوى وطلبا، تمهيدًا لإتخاذ ما يلزم بشأنها،

استقبال 45 شكوى للمواطنين 

 فضلًا عن إستقبال   (45)  شكوى للمواطنين واردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم الإستجابة لـ (43) شكوى بمعدل إنجاز 95%، ليصبح إجمالي الشكاوى والطلبات  المنفذة (2710) شكاوى وطلب.

وليد عبدالحميد مدير البوابة الإلكترونية 

ومن جانبه أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولًا بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو الخط الساخن  16528  أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل،اوالبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة.

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وسائل تقديم الشكوى للمحافظة 

كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط)،وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك  ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666).

 

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