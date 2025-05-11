الأحد 11 مايو 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يستقبل سفير كازاخستان لبحث سُبل التعاون المشترك

محافظ الشرقية يستقبل
محافظ الشرقية يستقبل سفير كازاخستان

ستقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية السفير عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان لدى القاهرة ، لبحث سٌبل تعزيز التعاون المشترك والذي يأتي في ظل اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز وتطوير العلاقات المصرية الكازاخستانية واستكشاف أوجه التعاون في شتى المجالات بين البلدين.

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حضور اللقاء مع المحافظ 

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، ومحمد نعمه كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة. حيث رحبَ المحافظ  بالزيارة مؤكدًا أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب كازاخستان وهو ما يظهر جليًا في اللقاءات والإتصالات الرئاسية المُتبادلة بين البلدين.

تبادل المنتجات الزراعية والإنتاج الحيوانى 

وقالت الدكتورة اسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمى عن محافظة البشرقية أن  اللقاء تناول بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين محافظة الشرقية وجمهورية كازاخستان، وتعظيم الإستفادة ونقل الخبرات في مجال الزراعة وتبادُل المُنتحات الزراعية والإنتاج الحيواني والتي تشتهر بهما دولة كازاخستان، علاوة على التعاون المُشترك في مجالات الصناعة والثقافة والرياضة. 

المقومات الصناعية بالمحافظة 

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة تمتلك العديد من المقومات الصناعية حث تضم ٤ مدن صناعية تزخر بالعديد من المصانع والشركات بجانب المقومات السياحية والأثرية بمنطقتي آثار تل بسطا وصان الحجر، وكذلك تنظيم مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، وافتتاح موسم مراقبة ومشاهدة الطيور المهاجرة وجمع عينات البط، وذلك كل عام

 

الحرف الإثرائية بمحافظة الشرقية

 وذلك بجانب الحرف التراثية كصناعة أوراق البردي بقرية طوخ القراموص، لافتًا إلى أن المحافظة على استعداد تام للتعاون مع جمهورية كازاخستان لتعزيز أوجه النشاط الاقتصادي بالتعاون مع رجال الأعمال والصناعة. 

السفير الكازاخستانى يشكر المحافظ 

أعرب سفير جمهورية كازاخستان عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال مؤكدًا على أن العلاقة بين مصر وكازاخستان تشهد تنوعًا كبيرًا، وتمتد إلى العديد من المجالات المختلفة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الحكومتين والشعبين.

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دعوة المحافظ لزيادة كازاخستان 

كما وجه السفير الدعوة لمحافظ الشرقية لزيارة جمهورية كازاخستان والتعرف على كافة معالم الجمهورية وكيفية الإستفاده القصوى والتعاون في كافة المجالات وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ الشرقية لسفير جمهورية كازاخستان شعار المحافظة ونموذجًا مع ورق البردي،  والذي يُعد من أبرز الحرف

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية السفير الكراخستانى عسكر جينيس سبل التعاون وتطوير العلاقات

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