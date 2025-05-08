الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يعلن توفير 1245 فرصة عمل داخل 18 مصنع وشركة

محافظ الشرقية, فيتو
محافظ الشرقية, فيتو

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن توفير ١٢٤٥ فرصة عمل داخل ١٨ مصنع وشركة بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن  الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة وتوفير دخل ثابت يُدر عليهم دخلًا ثابتا ليحيوا حياة كريمة بمحافظة الشرقية. 

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بيان بالفرص المتاحة للعمل - فيتو
بيان بالفرص المتاحة للعمل - فيتو

التواصل الدائم مع ارباب الاعمال 

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

المهندس أحمد عبد الهادي 

وأكد المهندس أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل على قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع  أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وإمكانياتهم.

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الوظائف بمدينة الصالحية والعاشر والزقازيق 

كما أوضح وكيل وزارة العمل أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها ١٢٤٥ وظيفة بالقطاع الخاص بمراكز ومدن (العاشر من رمضان وبلبيس والزقازيق والصالحية الجديدة والقاهرة) يمكن الإطلاع على الملفات المرفقة أو التوجه لمقر مديرية العمل ( الإدارة العامة لبحوث العمالة) الكائنة بالدور الرابع علوي - برج البريد - بجوار بنك الإسكندرية خلف مجلس مدينة الزقازيق.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية محافظة الشرقية توفير 1245 فرصة عمل شركة بالقطاع الخاص داخل 18 مصنع قطاع خاص فرص ععمل للشباب مختلف الاعمار والمؤهلات

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